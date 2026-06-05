Salvan a niños de morir calcinados

CASTAÑOS, COAH.- Lo que parecía una salida rápida a la tienda estuvo a punto de convertirse en una tragedia para una familia de la colonia Independencia Norte, luego que un incendio se desató en el interior de su vivienda mientras varios menores permanecían dormidos.

La emergencia se registró durante la noche de ayer en un domicilio ubicado sobre la calle Venustiano Carranza número 913, donde vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia al percatarse de la presencia de humo y fuego que salía de la casa.

De acuerdo con los primeros informes, el propietario del inmueble explicó a las autoridades que antes de salir dejó conectada una extensión eléctrica que utilizaba para iluminar el área del baño, sin imaginar que minutos después se convertiría en el origen del siniestro.

Mientras el hombre se encontraba fuera de la vivienda, sus hijos permanecían dormidos en una de las habitaciones, situación que incrementó la preocupación entre vecinos y rescatistas al momento de recibir el reporte.

Acciones de la autoridad

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y desplegaron maniobras para contener las llamas. Tras las maniobras, los bomberos lograron sofocar el incendio, evitando que el fuego se propagara al resto de la vivienda y ocasionara consecuencias más graves.

Tras controlar la situación, los vulcanos realizaron labores de enfriamiento y ventilación para eliminar riesgos de una posible reignición y garantizar la seguridad de los habitantes.

Evaluación de los menores

Por su parte, paramédicos del GRUM valoraron a los menores que se encontraban dentro del domicilio al momento de la emergencia, descartando lesiones de gravedad o afectaciones por inhalación de humo.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí provocó daños materiales en el área donde inició el fuego y un enorme susto para la familia, que estuvo a punto de vivir una tragedia derivada de una aparente falla en una conexión eléctrica improvisada.