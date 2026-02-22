Dodge Stratus y Nissan Versa chocan en Monclova: daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque por alcance registrado la tarde de ayer sobre la avenida Adolfo López Mateos, en el sector oriente de la ciudad, dejó como saldo daños materiales de consideración y la movilización de cuerpos de auxilio.

El percance ocurrió cuando un Dodge Stratus color rojo se impactó contra la parte posterior de un Nissan Versa negro, mientras ambos circulaban por la transitada arteria. El golpe fue lo suficientemente fuerte para provocar daños visibles en la defensa y cajuela del Versa, así como en la parte frontal del Stratus.

El estruendo alertó a conductores y vecinos del área, quienes de inmediato realizaron el reporte al Sistema Estatal de Emergencias. Minutos más tarde arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes para asegurar la zona y llevar a cabo el peritaje correspondiente.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) también acudieron al lugar para valorar a los conductores involucrados. Tras una revisión preventiva, confirmaron que ninguno presentaba lesiones que ameritaran traslado hospitalario.

La circulación se vio parcialmente obstruida durante varios minutos, ya que los vehículos quedaron sobre los carriles, generando tráfico lento en ambos sentidos mientras se realizaban las diligencias y se coordinaba el retiro de las unidades.

De manera preliminar, autoridades señalaron que el accidente pudo haberse originado por la falta de distancia entre vehículos, situación recurrente en esta vía de alta afluencia.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas del sitio y los conductores trasladados a la comandancia para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.