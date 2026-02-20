Incendio intencional moviliza cuerpos de emergencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un nuevo incendio presuntamente intencional movilizó durante la madrugada de este jueves a los cuerpos de emergencia, luego de que basura y maleza acumulada ardieran dentro del Panteón Guadalupe, en su parte posterior.

El siniestro se registró al interior del camposanto, en un área donde de manera constante se concentran desechos y vegetación seca, colindante con la colonia Independencia y cercana a la calle Francisco Villa. De acuerdo con los primeros informes, el fuego habría sido provocado deliberadamente, como ha ocurrido en ocasiones anteriores en el mismo punto.

La gran cantidad de residuos y lo seco del terreno facilitaron que las llamas se propagaran rápidamente, generando una intensa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda. Parte del material incendiado se encontraba listo para su traslado al relleno sanitario.

Fueron vecinos del sector quienes, al notar el resplandor y el humo durante la madrugada, realizaron los llamados de emergencia. En cuestión de minutos arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes ingresaron al panteón para iniciar las maniobras de control y evitar que el fuego alcanzara tumbas, estructuras o instalaciones administrativas.

Los vulcanos trabajaron por varias horas en labores de sofocación y enfriamiento, removiendo los restos calcinados para impedir una posible reactivación.

Las acciones se extendieron hasta el amanecer, cuando finalmente la situación quedó bajo control.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni daños en criptas o infraestructura del cementerio, aunque el incidente generó preocupación entre habitantes del sector por la recurrencia de estos hechos.

Elementos de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento e iniciar las investigaciones correspondientes.

No se descarta que el incendio haya sido provocado por la misma persona o grupo responsable de siniestros anteriores.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa en los alrededores del panteón, a fin de evitar que se repitan este tipo de actos que ponen en riesgo un espacio público y generan contaminación.