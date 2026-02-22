Joven de 18 años sufre volcadura en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un joven de 18 años resultó lesionado luego de sufrir una aparatosa volcadura la tarde de este sábado sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Frontera, lo que generó la movilización de diversas corporaciones de auxilio y seguridad.

El accidente se registró cerca de las 13:45 horas, a la altura de la empresa Metalpro. De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un Honda City color gris circulaba a presunta velocidad inmoderada cuando, al tomar una curva, perdió el control del volante.

La unidad salió del camino y comenzó a volcarse en repetidas ocasiones hasta quedar completamente invertida, con las cuatro llantas hacia arriba, fuera de la carpeta asfáltica.

Automovilistas que presenciaron el accidente realizaron el reporte inmediato al 911, lo que permitió el rápido arribo de paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor, identificado como Ángel Gabriel.

Tras ser estabilizado en el lugar, el joven fue trasladado a un hospital para su valoración médica. Autoridades señalaron que, aunque presentaba diversas lesiones, estas no ponían en riesgo su vida.

Al sitio acudieron también elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera y oficiales de la Policía Estatal Coahuila, quienes acordonaron el área y abanderaron la circulación para prevenir otro incidente mientras se realizaban las labores de auxilio.

Finalmente, una grúa retiró el vehículo siniestrado para liberar por completo la vialidad, mientras autoridades competentes efectuaban el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente.