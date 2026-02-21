Joven de 23 años trasladado de urgencia tras intentar acabar con su vida en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un joven de 23 años fue trasladado de urgencia a un hospital luego que trató de quitarse la vida en hechos registrados en la colonia Jardines del Aeropuerto, en Ciudad Frontera, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El afectado fue identificado como José, conocido entre amigos y en el ámbito deportivo local como "El Cuate", quien presuntamente atravesaba por una fuerte crisis emocional.

El reporte ingresó a los números de emergencia, lo que movilizó a paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) hasta un domicilio ubicado en la calle Ahuehuete, donde familiares intentaban auxiliarlo.

A la llegada de los socorristas, el joven se encontraba consciente, sentado en el exterior de la vivienda, mientras sus allegados trataban de contener la hemorragia. De inmediato, los paramédicos le brindaron atención prehospitalaria, logrando estabilizarlo antes de trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova.

En el nosocomio quedó internado bajo observación médica, donde especialistas continúan valorando su estado de salud y evolución.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el joven habría manifestado sentirse afectado por problemas personales y familiares. Autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y dialogar con los familiares.

Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio reiteraron el llamado a la población a buscar apoyo profesional ante situaciones emocionales complejas, recordando que existen instituciones y líneas de ayuda disponibles para atender crisis de este tipo.