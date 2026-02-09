Choque por alcance en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un choque por alcance se registró sobre la avenida Acereros, en la colonia Guadalupe, luego que un adulto mayor no guardó la distancia de seguridad tras salir de comprar comida para su familia. El percance movilizó a autoridades municipales y dejó daños materiales en dos vehículos.

El incidente ocurrió cuando la circulación avanzaba de forma normal y, metros antes del cruce con la calle Venezuela, un automóvil Volkswagen Vento color rojo impactó por la parte trasera a un Nissan Sentra gris que circulaba delante.

De acuerdo con el reporte vial, el Vento era conducido por Alfonso, de 65 años de edad, quien manifestó que regresaba a su domicilio después de adquirir dos pizzas para la comida familiar. Al aproximarse al cruce, no midió correctamente la distancia y no logró frenar a tiempo.

El Nissan Sentra era manejado por Iván, de 45 años, quien viajaba acompañado por su esposa e hija.

Tras el impacto, ninguno de los ocupantes presentó lesiones, por lo que no fue necesario solicitar ambulancia. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el diálogo entre ambas partes.

La circulación se vio afectada de forma momentánea mientras se efectuaban las diligencias. De manera preliminar, los oficiales señalaron como presunto responsable al conductor del Vento por no conservar la distancia de seguridad.

Ambas unidades contaban con seguro, por lo que el arreglo por daños sería canalizado mediante las aseguradoras.