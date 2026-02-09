Menor agredido en Monclova tras riña entre adolescentes

MONCLOVA, COAH.— Una riña entre adolescentes terminó en un episodio de violencia que encendió las alertas de la Policía Municipal en la colonia Cañada Norte, luego que un grupo de jovencitos intentó subir por la fuerza a un menor de 15 años a un automóvil, tras una pelea previa registrada en calles de la colonia Miravalle 5.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del domingo, cuando Manuel N, de 15 años, regresaba de las canchas ubicadas sobre la calle Miravalle 5 y se dirigía a su domicilio en la calle Del Paso. Al llegar a la altura de la panadería El Roble, un vehículo Jetta en color azul le cerró el paso de forma repentina.

Del automóvil descendieron dos jóvenes, quienes intentaron obligarlo a subir al vehículo. Al resistirse, el menor fue golpeado y amenazado con un arma blanca, en un intento por someterlo. Pese a la agresión, el menor logró soltarse y correr hasta su casa, donde pidió auxilio a sus familiares.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio para entrevistarse con el afectado y sus padres. El adolescente señaló que previamente había estado en una vivienda con amigos, cuando llegó una mujer en estado de ebriedad que comenzó un conflicto, lo que derivó en una pelea donde incluso derribaron una puerta. Minutos después, al retirarse, los sujetos lo siguieron para atacarlo.

El lesionado identificó a uno de los participantes como Christian, presunto propietario del Jetta azul involucrado en el hecho. También tomaron conocimiento detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron recorridos en el sector, aunque no lograron ubicar el vehículo ni a los señalados.

Como suele pasar cuando los agresores "se esfuman", las autoridades orientaron a los familiares para que acudieran ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal al caso.