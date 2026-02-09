Incendio consume cuarto improvisado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un voraz incendio consumió por completo un cuarto improvisado construido en el exterior de una vivienda durante la madrugada de ayer en la colonia Lupita Munguía, al oriente de la ciudad, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y Protección Civil.

El reporte de fuego activo movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y rescatistas hasta el cruce de la avenida Monteviejo y la calle Santo Niño, donde al arribar confirmaron que una estructura rústica de lámina y barrote ardía en su totalidad dentro del patio del domicilio señalado.

Debido a que el espacio estaba fabricado con materiales ligeros, las llamas se propagaron con rapidez, generando riesgo de que el fuego alcanzara la casa principal y predios contiguos. Los elementos de bomberos desplegaron de inmediato líneas de agua y realizaron maniobras de contención para cortar el avance del siniestro.

Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado y extinguido, aunque el cuarto quedó reducido a cenizas. No se reportaron personas lesionadas, ya que el área afectada no estaba ocupada al momento del incidente.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se efectuaban labores de enfriamiento y remoción de restos. Posteriormente, personal de Protección Civil realizó la inspección técnica para determinar el origen del fuego, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las causas oficiales.

El resplandor y la columna de humo alertaron a vecinos del sector, quienes realizaron el llamado de emergencia.