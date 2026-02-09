Pelea en colonia Guadalupe Borja de Frontera deja heridos

FRONTERA, COAH.— Una riña colectiva registrada la tarde de este domingo en la colonia Guadalupe Borja dejó a dos personas lesionadas y daños materiales en una vivienda y varios vehículos, lo que provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública en el cruce de las calles Héroes de Nacozari y Atilano Barrera.

El reporte de emergencia alertó a las corporaciones sobre una pelea entre varios sujetos, por lo que unidades preventivas acudieron de inmediato al sector para controlar la situación y recabar información de los afectados.

De acuerdo con los primeros datos, una familia fue agredida por un grupo de individuos que llegó al lugar y atacó físicamente a dos de sus integrantes. Los lesionados fueron identificados como César Ibarra y su sobrino Edwin Yair Silva, de 21 años, quienes presentaron golpes tras la agresión.

Testigos señalaron que, minutos después del primer altercado, un grupo numeroso —de aproximadamente quince personas— regresó al sitio, donde causó destrozos intencionales en el domicilio señalado y en varios vehículos estacionados, generando temor entre vecinos del sector.

La situación alteró la tranquilidad de la zona y obligó a residentes a resguardarse mientras llegaban las patrullas. A la llegada de los oficiales, varios de los presuntos participantes ya se habían retirado.

Autoridades informaron que se inició la investigación correspondiente para identificar a los involucrados y deslindar responsabilidades. Los afectados fueron orientados para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, a fin de fortalecer el proceso legal.

Seguridad Pública mantuvo presencia preventiva en el área durante un lapso posterior para evitar nuevos disturbios.