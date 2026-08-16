Detienen a Gerardo Rico por agredir a su pareja en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 30 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señalado por su pareja como presunto responsable de agredirla físicamente al interior de un domicilio de la colonia Miravalle 5, solo porque le pidió que comprara comida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 horas de este sábado, cuando se reportó un caso de violencia familiar en una vivienda del sector.

Los oficiales arribaron al domicilio y encontraron en el exterior a una mujer, quien les indicó que había realizado el reporte porque su pareja se encontraba agresiva y presuntamente acababa de golpearla.

La mujer víctima autorizó a los policías ingresar al domicilio, donde localizaron sentado en un sillón a Gerardo Guadalupe Rico Padilla.

De acuerdo con la declaración de la afectada, subió a la planta alta para pedirle a su pareja que comprara comida para los niños. Sin embargo, señaló que el hombre comenzó a discutir con ella y posteriormente la habría agredido.

La mujer manifestó que Gerardo le lanzó varios golpes con las manos abiertas en el rostro y que previamente la sujetó del cuello. Ante la agresividad del hombre, decidió salir de la vivienda y solicitar un teléfono a una vecina para pedir ayuda al 911.

Tras la llegada de los agentes y luego de que la mujer autorizara el ingreso, los policías procedieron a detener a Gerardo.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, en Frontera, por el delito de violencia familiar y/o lo que resulte.