Delincuente asalta tienda de conveniencia en Monclova: Escapa con dinero

MONCLOVA, COAH.- Un solitario delincuente aprovechó la madrugada para irrumpir en una tienda de conveniencia ubicada cerca de las instalaciones de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado, donde amagó a los empleados y escapó con dinero y mercancía.

El asalto ocurrió durante las primeras horas de este sábado en el establecimiento situado sobre las calles Morelos y Progreso, en la zona centro.

De acuerdo con los afectados, el sujeto ingresó al negocio y, tras amenazarlos, los obligó a entregar efectivo y diversos productos. Una vez que obtuvo el botín, salió del establecimiento y emprendió la huida.

Cuando se encontraron a salvo, los trabajadores solicitaron apoyo a las autoridades, lo que generó la movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al establecimiento para entrevistarse con los empleados y conocer los detalles del atraco.

Posteriormente, los agentes revisaron las cámaras de seguridad instaladas en el negocio y sus alrededores, con la intención de obtener características que permitan establecer la identidad del responsable.

Pese a la cercanía de las instalaciones de seguridad y a la movilización desplegada tras el reporte, el asaltante logró escapar. Las investigaciones quedaron a cargo de la autoridad correspondiente, que buscará identificar al responsable y establecer su posible relación con otros hechos similares.