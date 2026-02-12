Motociclista lesionado tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista resultó lesionado tras participar en un choque contra una camioneta que intentaba estacionarse, luego de que presuntamente invadió su carril de circulación en el cruce de la avenida Sur y la calle 43, al oriente de la ciudad. El percance provocó la movilización de autoridades municipales la tarde de este jueves.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió cuando Víctor García, conductor de una Nissan Xtrail de color blanco, realizaba maniobras para estacionarse. En ese momento, el motociclista, identificado como Juan Reza, se desplazó por el costado e invadió el carril, lo que derivó en el impacto entre ambas unidades.

Testigos señalaron que el golpe fue repentino y dejó al conductor de la moto tendido sobre el pavimento por algunos minutos, mientras se solicitaba el apoyo de las corporaciones. Elementos municipales arribaron para abanderar el área y evitar otro incidente, debido al tránsito constante en la zona.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje correspondiente, recabaron datos y elaboraron el croquis para deslindar responsabilidades. Posteriormente, los conductores fueron trasladados a la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños materiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución, especialmente en zonas con maniobras de estacionamiento, para evitar este tipo de percances.