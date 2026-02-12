Choque por alcance causa congestión vial en Monclova: José Mata responsable

MONCLOVA, COAH.— Un choque por alcance dejó un automóvil con el frente prácticamente deshecho y generó congestionamiento vial la tarde de este jueves sobre el bulevar Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Guadalupe, luego que su conductor no logró frenar a tiempo ante la reducción de velocidad del vehículo que llevaba delante.

El percance se registró alrededor de las 16:30 horas en el cruce con la calle Barranquilla, hasta donde acudieron oficiales de Tránsito y del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente.

En el lugar, los agentes dialogaron con José Mata, conductor de un Mitsubishi Mirage color guindo, quien terminó como presunto responsable tras impactarse en la parte posterior de una camioneta Honda HR-V color gris, manejada por Gerardo Tamayo. De acuerdo con la versión del conductor afectado, el tráfico se tornó lento en ese tramo del bulevar, por lo que redujo su velocidad. Señaló que logró frenar a tiempo para evitar chocar contra el vehículo que circulaba delante de él; sin embargo, quien venía atrás no corrió con la misma suerte —ni con la misma distancia— y terminó pegándole por detrás.

Tras el impacto, ambos conductores optaron por orillarse para evitar otro incidente, aunque el carril permaneció parcialmente obstruido por varios minutos, provocando filas y el clásico concierto de cláxones de la hora pico. El Mitsubishi quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que la Honda presentó afectaciones en la defensa trasera. No se reportaron personas lesionadas.

Luego de que el conductor del Mirage aceptó su responsabilidad, fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde se elaboró el croquis oficial y se iniciaron los trámites para que, mediante el ajustador de seguros, se buscara un acuerdo por la reparación de los daños.