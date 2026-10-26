Choque en bulevar Benito Juárez en Monclova deja a dos mujeres afectadas

MONCLOVA, COAH.- Una mujer lesionada, otra conductora en crisis nerviosa y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso choque registrado la tarde de este lunes en uno de los cruceros del bulevar Benito Juárez.

El accidente ocurrió en el cruce con la calle Guanajuato, donde Elizabeth Sarabia, quien conducía una camioneta Chirey Tiggo 4 gris, presuntamente intentó atravesar el par vial sin tomar las debidas precauciones y terminó invadiendo la trayectoria de una Toyota Sienna azul, manejada por Brenda Rodríguez.

Ante la maniobra, la conductora de la Sienna no logró evitar la colisión y se impactó contra el costado izquierdo de la camioneta Chirey, provocando daños considerables en ambas unidades.

Tras el fuerte encontronazo, Brenda Rodríguez presentó molestias físicas, mientras que Elizabeth Sarabia sufrió una crisis nerviosa derivada del accidente.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a las involucradas. Debido a las lesiones que presentaba, la conductora de la Toyota Sienna fue trasladada a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Elizabeth Sarabia solicitó la intervención del ajustador de seguros de su vehículo, con la intención de realizar los trámites correspondientes y buscar un acuerdo con la parte afectada por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.