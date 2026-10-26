Motociclista atropella a menor de 13 años en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Dos adolescentes lesionados, uno de ellos de apenas 13 años, fue el saldo de un accidente ocurrido la tarde de este lunes en calles de la colonia Tierra y Libertad, donde un motociclista de 15 años atropelló al menor cuando intentaba cruzar la vialidad.

El percance se registró en el cruce de las calles 30 y 3, donde Luis N, de 15 años, circulaba a bordo de una motocicleta Italika negra con azul cuando terminó embistiendo a José N, de 13 años, quien pretendía cruzar las calles.

Tras el impacto, ambos menores resultaron con lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes les brindaron los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron al hospital de la benemérita institución para su valoración médica.

Al lugar también acudieron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron el peritaje correspondiente para establecer las circunstancias del atropellamiento.

Como parte del procedimiento, los agentes aseguraron la motocicleta conducida por el adolescente de 15 años, la cual quedó como garantía para responder por los gastos derivados de las lesiones sufridas por el menor de 13 años.