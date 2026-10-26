Por pasarse luz roja tumba a motociclista

MONCLOVA, Coah. - Un motociclista terminó en el pavimento luego de que la conductora de un automóvil presuntamente le cerrara el paso cuando circulaba por calles de la zona centro, provocando un choque que movilizó a oficiales de Control de Accidentes y a personal médico del Ayuntamiento.

El percance ocurrió la tarde de este lunes en el cruce de las calles Venustiano Carranza e Ignacio Zaragoza, a un costado de la Presidencia Municipal, donde Edgar de la Cruz conducía una motocicleta Italika blanca cuando se encontró con un Chevrolet Malibu, manejado por Zoila Arzola.

De acuerdo con los datos del accidente, la conductora del automóvil se atravesó en la trayectoria del motociclista, quien terminó estrellándose contra el vehículo y cayó sobre el pavimento, mientras su motocicleta quedó varada en medio del cruce.

Al percatarse de lo ocurrido, una enfermera del Ayuntamiento salió de las instalaciones de la Presidencia Municipal para auxiliar al lesionado mientras arribaban las autoridades.

Minutos después, elementos del Departamento de Control de Accidentes se presentaron en el sitio para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. Los oficiales retiraron la motocicleta del centro del crucero y la orillaron para liberar la circulación, mientras que el Malibu quedó detenido metros más adelante sobre la calle Venustiano Carranza.

Tras elaborar el peritaje, los agentes determinaron que la responsabilidad del accidente recaía en la conductora del Chevrolet Malibu, al establecer que le había cerrado el paso al motociclista.

Debido a que las lesiones de Edgar no fueron consideradas de gravedad, ambos involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal para continuar con el procedimiento correspondiente y resolver la situación por los daños ocasionados.