Se mete a robar en estadio AV Sport y acaba en el MP

MONCLOVA, Coah. - Lo que presuntamente comenzó como un intento de robo en las instalaciones del estadio AV Sport terminó con César Iván Pérez Monsiváis, de 42 años, a disposición del Ministerio Público, luego de que presuntamente amenazara a los policías municipales que acudieron a detenerlo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas de ayer, cuando elementos de la Policía Municipal fueron requeridos en el campo deportivo ubicado sobre la avenida Susan Lou Pape, luego de que personal del lugar reportara que tenía retenido a un hombre por un supuesto intento de robo.

El señalado, con domicilio en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, presuntamente ingresó al estadio con la intención de sustraer objetos. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando fue descubierto por trabajadores del lugar.

Al verse sorprendido, intentó escapar, pero terminó resbalando y golpeándose la cabeza, situación que facilitó que fuera asegurado por el personal, que lo mantuvo en el sitio hasta la llegada de los uniformados.

Cuando los policías se hicieron cargo del detenido, este presuntamente comenzó a lanzar amenazas contra los oficiales, aparentemente con la intención de intimidarlos y evitar que lo trasladaran a las celdas de la Comandancia Municipal.

Pero la estrategia no le funcionó. En lugar de quedar en libertad, el hombre fue detenido y llevado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se realizaron los trámites correspondientes para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Ahora, César Iván Pérez Monsiváis deberá responder por el presunto delito de amenazas, además de lo que resulte de las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en el estadio deportivo. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación legal.