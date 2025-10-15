Choque por alcance en Monclova moviliza autoridades

MONCLOVA, COAH.– Un choque por alcance ocurrido la mañana de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la calle Ramos Arizpe, generó la movilización de las autoridades municipales, luego de que un vehículo Ford impactó por detrás a una camioneta cerrada. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

El accidente fue protagonizado por un automóvil Ford Focus modelo 2008, color gris, conducido por Rocío Carrizales Rodríguez, de 46 años, con domicilio en la calle Valle de Santiago número 325 de la colonia Mezquital del Valle.

La unidad afectada fue una camioneta Peugeot Partner modelo 2025, color blanco, tripulada por Francisco Xavier Delgado Vega, de 29 años, residente de la calle Rosa María Alvarado número 1417 en la colonia San Salvador.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos vehículos circulaban en dirección norte cuando, por causas no precisadas, la conductora del Ford no alcanzó a frenar a tiempo y terminó golpeando la parte trasera de la Peugeot.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, verificar el estado de los involucrados y coordinar el retiro de las unidades para evitar congestionamiento en la vialidad.

Las partes involucradas quedaron en espera de los trámites correspondientes para la reparación de los daños materiales ocasionados por el percance.