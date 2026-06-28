Falsa alarma de robo moviliza a la Policía en clínica de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un reporte sobre un presunto robo en proceso provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal durante la madrugada de este sábado en una clínica de la colonia Guadalupe; sin embargo, tras una inspección, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma.

Los hechos ocurrieron poco después de las 02:00 horas en la clínica Kali, ubicada sobre la calle Río de Janeiro, donde la recepcionista, identificada como Casandra González, solicitó apoyo al sistema de emergencias tras observar a un hombre con actitud sospechosa merodeando el inmueble.

De acuerdo con el reporte, el individuo permaneció varios minutos en el exterior de las instalaciones, situación que generó preocupación entre el personal por la posibilidad de que intentara ingresar para cometer un robo.

En cuestión de minutos, varias patrullas arribaron al lugar y los oficiales se entrevistaron con la trabajadora para conocer las características del sospechoso, iniciando posteriormente recorridos de búsqueda por calles cercanas y revisiones en los alrededores de la clínica.

Pese al despliegue policiaco, el individuo ya no fue localizado y, tras inspeccionar el inmueble, los uniformados descartaron daños, intentos de ingreso forzado o cualquier otro indicio de un hecho delictivo.

Finalmente, las autoridades informaron al personal de la clínica que reforzarán la vigilancia en ese sector de la colonia Guadalupe, principalmente durante el horario nocturno, con el propósito de brindar mayor seguridad y prevenir posibles incidentes.