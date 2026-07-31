Se atraviesa y choca con camioneta de SIMAS

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial dejó cuantiosos daños materiales la tarde de este viernes, luego que la conductora de un automóvil presuntamente se atravesara al paso de una camioneta del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS) al intentar incorporarse a la avenida Las Torres.

El percance ocurrió minutos antes de las 14:30 horas en el cruce de la avenida Las Torres y la calle Adolfo López Mateos, a la altura del sector de las maquiladoras.

De acuerdo con el peritaje preliminar, María Lucio conducía un Dodge Attitude color rojo y, al intentar incorporarse desde el retorno para tomar la circulación hacia el norte, presuntamente no hizo alto e invadió la trayectoria de una camioneta Nissan NP300 propiedad de SIMAS, manejada por Julio Guerrero.

El trabajador del organismo operador ya no logró evitar el impacto y se estrelló contra la parte trasera del automóvil, dejando ambos vehículos con severos daños materiales.

El Dodge Attitude presentó afectaciones en la parte posterior, mientras que la camioneta de SIMAS acabó con fuertes daños en la parte frontal, quedando imposibilitada para continuar su marcha.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Debido a los daños que presentó la unidad oficial, fue necesario solicitar el apoyo de una grúa para remolcarla a un corralón.

Finalmente, la conductora del automóvil fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con el representante de SIMAS para la reparación de los daños ocasionados.