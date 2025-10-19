Estampa moto contra taxi

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial registrado la tarde del sábado dejó a una pareja lesionada luego de que el conductor de una motocicleta intentó rebasar una fila de autos por el acotamiento, sin percatarse de la presencia de un taxi que se incorporaba a la vialidad luego de haberle cedido el paso.

El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas, en la intersección de las calles Jiménez y 2 de Abril, en la colonia El Pueblo.

Según los informes de las autoridades, el hombre, identificado como Alejandro Ruiz Carbajal, de 30 años, y su acompañante, Rosa María Regino Pérez, de 26 años, viajaban a bordo de una motocicleta Yamaha color amarillo sin placas de circulación.

La pareja circulaba por el acotamiento de la calle Jiménez cuando el conductor no advirtió que un automovilista había cedido el paso a un taxista de la línea Maxi Taxis, quien intentaba tomar la calle 2 de Abril.

El impacto fue inevitable, y la motocicleta colisionó de lleno contra el costado derecho del vehículo de alquiler, un Nissan Tsuru modelo 2012, conducido por Osvaldo Vargas Zúñiga, de 36 años, quien había logrado incorporarse a la vialidad. Afortunadamente, aunque ambos vehículos terminaron con daños severos, los involucrados no presentaron lesiones graves.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender a los lesionados, quienes presentaron diversos golpes, pero afortunadamente sin heridas de gravedad.

Solo la acompañante del motociclista y el taxista fueron examinados por los socorristas debido a molestias físicas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, determinando que el motociclista fue el responsable del accidente al circular por el acotamiento.

Ambos vehículos fueron remolcados a un corralón para evitar obstrucciones en la vialidad y restablecer el flujo vehicular mientras que los involucrados buscarían llegar a un convenio para el pago de los daños que dejó como saldo el accidente.