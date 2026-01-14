Motociclista de 70 años sufre accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un abuelito en motocicleta protagonizó un accidente vial la tarde de ayer en calles de la colonia Los Pinos, luego de no respetar un señalamiento de alto, lo que provocó que se impactara contra una camioneta de reciente modelo que circulaba con preferencia de paso.

El percance se registró en el cruce de las calles Colima y Jalisco, donde el adulto mayor, de aproximadamente 70 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta por la calle Colima. Al llegar a la intersección, omitió detener su marcha, avanzando sin precaución y estrellándose contra una camioneta Ford color guindo.

Tras el impacto, vecinos del sector alertaron de inmediato a los números de emergencia, arribando paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista. Afortunadamente, el septuagenario presentó únicamente un golpe leve en una de sus manos, descartándose lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades. Durante la intervención de las autoridades se confirmó que no hubo personas lesionadas de gravedad.

El conductor de la camioneta afectada manifestó que su mayor preocupación era el estado de salud del motociclista, restando importancia a los daños materiales. Ambas partes dialogaron en el lugar y lograron llegar a un acuerdo, permitiendo que la situación se resolviera sin mayores complicaciones.

Finalmente, el adulto mayor permaneció en el sitio bajo observación, retirándose minutos después sin que su integridad física se viera comprometida.