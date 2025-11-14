Accidente vehicular en Monclova: conductor ignora señal de alto

MONCLOVA, COAH. – Un conductor que ignoró un señalamiento de alto provocó un accidente vehicular en la colonia Las Esperanzas, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, pero afortunadamente sin personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del jueves, cuando Santos Javier Maldonado Guerrero, de 34 años, circulaba a bordo de su Chevrolet Sonic de color guindo por la calle Villa Latina.

¿Qué ocurrió?

Al llegar al cruce con Mariano Escobedo, no respetó el alto correspondiente y se incorporó a la vía principal, invadiendo el carril preferencial sin reducir la velocidad.

En ese momento, Guillermo Gloria Martínez, de 29 años, viajaba a bordo de un Nissan Kicks de color azul por la arteria principal.

Debido a la maniobra imprudente de Maldonado, el conductor del Nissan no tuvo tiempo de frenar y terminó impactando fuertemente el vehículo que bloqueaba su camino.

El choque causó severos daños en ambos vehículos, aunque afortunadamente, ni el conductor del Chevrolet ni el de Nissan resultaron heridos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para valorar a ambos involucrados, pero tras su revisión, se descartó la necesidad de traslado a un hospital, confirmando que no presentaban lesiones de gravedad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Policía Municipal y elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

Tras recabar la información necesaria, se determinó que la causa del accidente fue la falta de precaución del conductor del Sonic, quien no respetó las señales de tránsito, lo que derivó en la colisión.