Maniobra prohibida causa choque y cuantiosos daños

MONCLOVA, COAH.- Una maniobra prohibida realizada por un conductor de San Buenaventura provocó un fuerte accidente sobre el bulevar Benito Juárez, donde una Ford F-150 Raptor terminó proyectada contra otro automóvil que se encontraba estacionado.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes en el cruce con la calle Barranquilla, donde Luis Gonzáles, de 44 años, conducía un Buick GS color arena, de procedencia extranjera.

De acuerdo con el peritaje de Control de Accidentes, el sambonense circulaba por los carriles del lado norte del par vial y, al llegar a Barranquilla, intentó cambiar de trayectoria para incorporarse hacia el sur, maniobra que no está permitida en ese punto.

Al realizar el movimiento, el Buick se atravesó al paso de una Ford F-150 Raptor blanca, conducida por Edson Figueroa, de 42 años, sobreviniendo el impacto.

Tras la colisión, la camioneta giró y terminó proyectándose contra un Suzuki Swift blanco que se encontraba estacionado frente al auditorio de la FIME.

El compacto era propiedad de Araceli Villasana, quien se encontraba trabajando en un negocio cercano al momento del accidente. El Suzuki terminó con daños considerables en la parte trasera y quedó parcialmente sobre la banqueta.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y localizaron a la propietaria del vehículo afectado. Tras analizar la mecánica del percance, establecieron como presunto responsable al conductor del Buick.

Una grúa trasladó los tres vehículos involucrados a un corralón, mientras que los conductores fueron llevados a la Comandancia Municipal para tratar de llegar a un acuerdo por el pago de los cuantiosos daños.

En caso de no alcanzar un acuerdo entre las partes, el accidente sería turnado al Ministerio Público para que se determine lo conducente.