Motociclista choca contra auto y resulta lesionado

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra el costado derecho de un Chevrolet Aveo mientras circulaba por calles del sector El Pueblo.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes en el cruce de las calles Jiménez y 2 de Abril, a la altura de un conocido negocio de pollos, donde Darío Torres Ábrego, de 50 años, vecino de la Zona Centro, viajaba a bordo de una motocicleta.

Al llegar al citado cruce, el motociclista terminó estrellándose contra el costado derecho de un Chevrolet Aveo blanco, ocasionando daños considerables al automóvil, que quedó sin la defensa.

Tras la colisión, Darío Torres cayó sobre el pavimento y manifestó molestias en la pierna derecha, por lo que paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila acudieron para brindarle atención.

Debido a las lesiones, el motociclista fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS para una valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, una grúa remolcó la motocicleta y el automóvil a un corralón, mientras que los involucrados fueron llevados ante las autoridades para tratar de llegar a un acuerdo por el pago de los daños.