Incendio en baldío moviliza a Bomberos

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal se registró la noche de ayer, luego de que automovilistas reportaran un supuesto incendio en el negocio Pollos Los Balcones de Don Triny.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, cuando ciudadanos que circulaban por el bulevar Benito Juárez y la calle Zacatecas observaron intensas llamas que sobresalían por la parte posterior del establecimiento, por lo que solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron de inmediato al sitio, acompañados por oficiales de la Policía Municipal.

Origen del Incendio

A su llegada, los bomberos confirmaron que el fuego no se encontraba dentro del negocio, sino en un lote baldío ubicado justo detrás, donde las llamas consumían maleza y representaban un riesgo de propagarse hacia los establecimientos cercanos.

Los vulcanos realizaron diversas maniobras para controlar el incendio y, después de varios minutos, lograron sofocar completamente las llamas.

Intervención de los Servicios de Emergencia

La rápida intervención evitó que el fuego alcanzara el negocio y otros inmuebles de la zona.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni daños en el establecimiento.