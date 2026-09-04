Maestros denuncian acoso Padres vigilan con cámaras

MONCLOVA, COAH.- Docentes de la Secundaria Número 2 "Emiliano Zapata" cuestionaron el acceso que algunos padres de familia tienen al sistema de videovigilancia del plantel, al señalar que pueden observar desde sus teléfonos celulares lo que ocurre dentro de la escuela.

El personal docente manifestó su inconformidad debido a que las cámaras permiten monitorear actividades desarrolladas durante la jornada escolar, situación que, afirmaron, les genera la percepción de estar bajo vigilancia constante mientras trabajan frente a los estudiantes.

La preocupación se incrementó luego de que, según los propios maestros, algunas capturas o imágenes obtenidas mediante el sistema habrían sido compartidas en redes sociales y grupos de mensajería, acompañadas de comentarios relacionados con el desempeño de determinados docentes.

Los docentes expresan su preocupación por el acceso de padres a las cámaras de seguridad.

Ante esta situación, los profesores plantearon dudas sobre la administración del sistema y solicitaron claridad respecto a quiénes cuentan con autorización para acceder a las cámaras y cuáles son los protocolos establecidos para el manejo de las imágenes.

También cuestionaron qué ocurre con el material que eventualmente pueda ser descargado del sistema y difundido fuera del entorno escolar.

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, no se ha informado oficialmente sobre el retiro de las cámaras ni sobre la suspensión del acceso concedido a padres de familia.

Imágenes de maestros han sido compartidas en redes sociales, generando inquietud.

Los docentes consideraron necesario establecer reglas precisas para el uso de la videovigilancia, con el propósito de que una herramienta destinada a reforzar la seguridad de los estudiantes no se convierta en motivo de conflictos con el personal escolar.

Se requiere claridad sobre el manejo de las imágenes y los accesos al sistema.

El reclamo se centra en transparentar la operación del sistema, delimitar los accesos y evitar que las imágenes captadas dentro del plantel sean utilizadas para exhibir o señalar públicamente a los trabajadores.