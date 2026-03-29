Motociclista lesionado tras choque con camioneta en Frontera

FRONTERA, COAH.— Un descuido al volante terminó en un aparatoso accidente que dejó a un joven lesionado y cuantiosos daños materiales en la Zona Centro de Frontera, luego de que una conductora ignorara un señalamiento de alto y se atravesara al paso de un motociclista.

El percance ocurrió la tarde de ayer en el cruce de las calles Libertad y Almadén, una intersección conocida por su constante flujo vehicular. En ese punto, una camioneta Chevrolet Cheyenne modelo 2026, color beige, conducida por Gisela Martínez González, de 42 años y originaria de Piedras Negras, avanzó sin respetar el alto correspondiente.

La maniobra imprudente terminó por bloquear el camino de una motocicleta Vento 2025, manejado por Iván Zamarripa Navarro, de 21 años, vecino de la colonia Margarito Silva en Monclova, quien ya se encontraba circulando con preferencia. El impacto fue tan fuerte que el motociclista salió proyectado varios metros, quedando prácticamente atravesado sobre la vía.

Testigos no tardaron en solicitar la presencia de los cuerpos de emergencia al ver al motociclista herido. Paramédicos de Bomberos Frontera llegaron para brindarle atención inmediata y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 9 del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

Mientras tanto, elementos de Control de Accidentes aseguraron el área para evitar un segundo percance y levantaron el peritaje oficial. Con base en la evidencia y los testimonios, se determinó que la conductora de la Cheyenne habría sido la responsable al omitir el señalamiento restrictivo.

El tráfico en la zona se volvió un caos por varios minutos, pues ambas unidades quedaron obstruyendo el paso hasta que fueron remolcadas por una grúa. Las autoridades continuarán con el procedimiento para el deslinde de responsabilidades y la reparación de los daños.