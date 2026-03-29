Tensión en Monclova: madre intenta llevarse a su hija en conflicto familiar

MONCLOVA, COAH – Una noche que parecía tranquila en la colonia Deportivo terminó convertida en un episodio de tensión y angustia, luego que una mujer solicitó la presencia urgente de las autoridades por un conflicto familiar que involucraba a una menor de edad, situación que mantuvo a los vecinos en alerta ante el riesgo de que la situación se saliera de control.

El reporte se generó en el cruce de la calle Sacramento, entre las calles Lamadrid y la avenida Industrial, donde la denunciante explicó a las autoridades que su hija, identificada como Frida Gámez García, de 25 años, había abandonado a su nieta —una niña de apenas 8 años— sin previo aviso y bajo circunstancias que consideró preocupantes.

La menor quedó en resguardo del familiar denunciante, quien aseguró que recibió indicaciones directas del personal de PRONNIF: la madre no podía retirar a la niña hasta presentarse oficialmente y aclarar su situación legal, una medida destinada a proteger la integridad de la pequeña mientras se analizaba el entorno familiar.

Sin embargo, la calma duró poco. Minutos después, Frida arribó al domicilio con una actitud agresiva, exigiendo llevarse a su hija pese a la restricción emitida por las autoridades de protección infantil. La mujer intentó ingresar a la fuerza a una vivienda donde estaba en resguardo la niña, generando una pelea física con sus familiares.

La tensión creció en cuestión de segundos. Los testigos indicaron que la madre gritaba e insultaba, alterando la tranquilidad del sector y provocando que varios vecinos salieran a observar la escena desde sus viviendas, ante el temor de que el conflicto escalara.

De inmediato, se solicitó la presencia de la Policía Municipal para evitar un incidente mayor y garantizar la seguridad de la menor, quien permanecía resguardada mientras se resolvía el procedimiento correspondiente ante PRONNIF.

Hasta el cierre de esta edición, no se habían brindado detalles sobre la condición en la que la madre llegó al lugar, ni sobre características específicas que pudieran explicar su conducta alterada. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la situación y definir las medidas de protección necesarias para la niña involucrada.