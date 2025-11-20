Taxista ebrio causa accidente en Monclova: daños a tres vehículos

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia al volante volvió a pasar factura en la colonia Praderas del Sur, donde un taxista en evidente estado de ebriedad terminó su loca carrera estrellándose contra un automóvil estacionado, proyectándolo a su vez contra otro vehículo y dejando un saldo de cuantiosos daños materiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el cruce de las calles 1° de Enero y 23 de Marzo, lo que movilizó de inmediato a elementos del Departamento de Control de Accidentes.

El responsable del percance fue identificado como Abraham Yunior Salazar de los Santos, conductor de un Nissan Tsuru modelo 2016, color blanco, con placas A-640-DDB. Según versiones en el lugar, el taxista manejaba alcoholizado cuando perdió el control de la unidad y se impactó violentamente contra un Nissan March 2012 color gris, con placas EYK-278-C, propiedad de Daniel Alejandro Ballesteros Olmos, que se encontraba debidamente estacionado.

La fuerza del impacto fue tal que el March salió proyectado, chocando contra un tercer vehículo: un Volkswagen Beetle modelo 2001, color verde, propiedad de Mónica García Falcón, el cual también estaba estacionado sobre la misma calle. Ambos vehículos terminaron con severos daños en su carrocería.

Vecinos que escucharon el estruendo salieron alarmados, encontrando el Tsuru con el frente destrozado y al conductor en evidente estado inconveniente. Minutos después arribaron oficiales de Control de Accidentes, quienes aseguraron la escena y realizaron las diligencias correspondientes.

El taxista fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente por manejar bajo los influjos del alcohol y provocar daños en los vehículos.