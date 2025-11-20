Confirman denuncia falsa de maltrato infantil en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un supuesto caso de maltrato infantil en la colonia San Salvador generó la movilización de las autoridades locales y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Monclova, luego que se reportó que una mujer estaba consumiendo drogas junto a varios hombres mientras su hija de 12 años permanecía en su vivienda. Sin embargo, tras las investigaciones, las autoridades confirmaron que la denuncia era falsa y que no existían indicios de abuso o negligencia hacia la menor.

El reporte, recibido por la Policía Municipal, indicaba que la niña era supuestamente encerrada mientras su madre consumía sustancias ilícitas y que no asistía a la escuela. Además, el denunciante mencionó que la abuela de la menor, Eugenia Navarro, había fallecido recientemente, y que la casa en la que vivían, ubicada en la calle José Guajardo Leija número 1817, esquina con la calle Daniel Castaños, tenía condiciones precarias.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Municipal y personal de PRONNIF se trasladaron de inmediato al domicilio para verificar la situación. En el lugar, dialogaron con la mujer señalada, quien negó las acusaciones. La madre de la menor explicó que el reporte podría haber sido realizado por su hermano, debido a conflictos familiares surgidos después de la muerte de su madre. Según la mujer, su hermano había intentado quedarse con la propiedad y las pertenencias heredadas, y ya habría retirado algunos muebles sin su autorización.

La verificación de PRONNIF reveló que la niña se encontraba en perfecto estado de salud y en un entorno seguro, sin signos de maltrato físico o emocional. Tras esta revisión, las autoridades descartaron cualquier situación de riesgo y catalogaron el reporte como falso.