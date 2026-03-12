Hombre provoca accidente en Frontera al dar marcha atrás

FRONTERA, COAH.— Un trabajador de la empresa ferroviaria Coahuila Durango provocó un accidente vial la mañana de este jueves en calles de la colonia Occidental, luego de echarse en reversa con su camioneta y terminar impactando a un vehículo de alquiler que circulaba detrás de él.

El percance ocurrió alrededor de las 10:20 horas en el cruce de las calles Tamaulipas y Almadén, donde fue necesaria la intervención de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor identificado como José Cardona, de 28 años de edad y vecino de la colonia Occidental, manejaba una camioneta Ford Ranger blanca, modelo 2019, propiedad de la empresa ferroviaria Coahuila Durango.

El joven circulaba por la calle Tamaulipas, pero al llegar al cruce con el par vial de la calle Almadén se percató de que estuvo a punto de ignorar el señalamiento gráfico de alto. En un intento por corregir la maniobra, decidió echarse en reversa, sin percatarse de que detrás de él circulaba un automóvil Nissan March modelo 2024 en color blanco, destinado al servicio de transporte público.

Debido a la inesperada maniobra, el conductor del vehículo de alquiler no logró evitar el impacto, resultando su unidad con daños materiales, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas. El afectado fue identificado como César Banda, de 33 años de edad, también vecino de la colonia Occidental, quien al observar los daños en su automóvil solicitó la presencia de las autoridades para que tomaran conocimiento del accidente.

Minutos después arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente en el lugar para determinar la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños mediante la intervención de los ajustadores de las unidades involucradas.