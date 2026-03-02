Vuelca autobús en la carretera federal 30

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Un autobús de pasajeros volcó sobre su costado izquierdo y obstruyó la circulación en la carretera federal 30, al salirse del camino en el kilómetro 142+500, en el tramo Cuatro Ciénegas–San Pedro, cerca del ejido Santa Teresa.

El accidente movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad, que al llegar encontraron el autobús volcado, marca Scania, modelo 2023, del servicio de autotransporte federal. La unidad estaba atravesada en la carretera, por lo que se implementó un operativo de abanderamiento y vialidad perimetral para prevenir otro accidente.

En el lugar se hallaron dos pasajeros. Mario Reyes Aguirre, de 36 años y residente en el ejido Cloete, municipio de Sabinas, resultó ileso. Andrés Dávila Durón, de 38 años, originario del ejido Chula Vista en el municipio de Ocampo, sufrió lesiones en la parte baja de la espalda y en un hombro.

Ambos indicaron que viajaban dormidos cuando sintieron un fuerte sacudimiento, seguido de la salida del camino y el vuelco del autobús. Paramédicos de la Cruz Roja, Delegación Cuatro Ciénegas, brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los afectados a un hospital para su evaluación médica.

Según los pasajeros, en la unidad viajaban solo ellos dos y dos conductores. Sin embargo, tras el accidente, los conductores abordaron otro autobús de la misma línea y se retiraron antes de la llegada de las autoridades.

El incidente fue remitido a las autoridades competentes para determinar responsabilidades, mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación en la carretera federal.