Muuuuere vaca; Se lleva de encuentro semoviente

FRONTERA, COAH.— Un aparatoso accidente se registró la noche del domingo sobre el bulevar Santa Cecilia, luego que una vaca se atravesó repentinamente al paso de una camioneta, provocando un fuerte impacto que dejó al animal sin vida y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió minutos después de las 23:00 horas, a la altura de la colonia Villas de Guadalupe, metros antes del puente conocido como "Los Cuates". Pedro Costilla, joven originario de Monclova, circulaba con dirección al norte a bordo de una Dodge Durango color negro cuando, de manera inesperada, el bovino invadió la vialidad.

Según relató el conductor, otra unidad transitaba delante de él, lo que limitó parcialmente su visibilidad. Aunque el vehículo que iba al frente logró esquivar al animal, Pedro ya no tuvo margen de reacción y terminó impactándose de lleno.

Tras el golpe, la vaca fue proyectada fuera de la carpeta asfáltica, donde murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

El frente de la camioneta quedó severamente dañado, mientras que el cuerpo del animal y la unidad obstruyeron momentáneamente la circulación.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como Bomberos Voluntarios de Castaños y paramédicos, quienes revisaron al conductor y a su sobrino, único acompañante, confirmando que no presentaban lesiones de consideración.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y realizaron las diligencias para ubicar al propietario del ganado, a fin de deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.

El incidente reavivó la preocupación entre automovilistas que transitan por esa vía, donde la presencia de animales sueltos representa un riesgo constante.