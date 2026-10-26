Motociclista Alejandro N cae al pavimento tras choque en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un motociclista terminó sobre el pavimento tras impactarse contra la parte trasera de una unidad de transporte público en el cruce de los bulevares Pape y Benito Juárez, durante la tarde de ayer.

El accidente movilizó a oficiales de Control de Accidentes, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y verificar las condiciones en que ocurrió la colisión.

Al llegar, los agentes localizaron a Alejandro N tendido sobre la superficie de rodamiento, luego de que la motocicleta que conducía chocara contra la parte posterior del vehículo de transporte público.

De acuerdo con la información disponible, el percance habría ocurrido cuando el motociclista no calculó adecuadamente la distancia respecto a la unidad que circulaba delante de él, lo que derivó en el impacto.

La caída dejó al conductor sobre el pavimento y generó la movilización de las autoridades viales para documentar el incidente y revisar las circunstancias del choque.

Pese a lo aparatoso del accidente, Alejandro N no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario solicitar una unidad de emergencia ni trasladarlo a un hospital.

Los oficiales de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes en el sitio para dejar constancia de lo ocurrido y establecer las circunstancias del percance entre la motocicleta y el transporte público.

El incidente se registró en una de las vialidades de mayor circulación de Monclova, en un punto donde convergen los bulevares Pape y Benito Juárez.