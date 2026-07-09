Intervención de Seguridad Pública salva a hombre de autolesionarse

MONCLOVA, COAH.- La oportuna intervención de un vecino y la rápida respuesta de elementos de Seguridad Pública evitaron una tragedia la tarde de este jueves, luego de que un hombre de 53 años, en medio de una fuerte crisis emocional, trató de suicidarse en su domicilio de la colonia La Ribera.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:40 horas sobre la calle Río San Juan de Sabinas, donde un ciudadano acudió a buscar a Jacobo Valdés para solicitarle ayuda con una mudanza. Al ingresar al inmueble, advirtió que el hombre tenía todo listo para quitarse la vida por lo que con rapidez solicitó apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio para atender el reporte, localizando al hombre visiblemente afectado emocionalmente. De acuerdo con la información recabada en el lugar, Jacobo manifestó que desde hace aproximadamente un año enfrentaba una difícil situación personal tras separarse de su pareja sentimental, además de problemas relacionados con el consumo de alcohol, circunstancias que, según explicó, lo llevaron a sentirse sin ánimo para continuar.

Los oficiales permanecieron varios minutos dialogando con el hombre hasta conseguir que recuperara la calma y desistiera de hacerse daño. Aunque se le ofreció atención médica y valoración por parte de paramédicos, decidió permanecer en su domicilio.

Asimismo, el hombre rechazó proporcionar los datos de algún familiar para que pudiera acompañarlo durante esos momentos, por lo que las autoridades concluyeron la intervención una vez que verificaron que la situación inmediata había sido controlada. Las autoridades reiteraron la importancia de que familiares, amigos y vecinos actúen de inmediato cuando detecten que una persona atraviesa una crisis emocional, ya que una llamada oportuna puede marcar la diferencia.