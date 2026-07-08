Operativo de emergencia en Frontera por fuertes lluvias y afectaciones

FRONTERA, COAH.- La fuerte tormenta registrada en el municipio provocó inundaciones, caída de árboles y el cierre preventivo de diversas vialidades, lo que obligó al despliegue de un operativo de emergencia por parte de corporaciones municipales para atender las afectaciones y proteger a la población.

FDesde los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal activaron recorridos de vigilancia y auxilio en los sectores considerados de mayor riesgo, con el propósito de prevenir accidentes y evitar que automovilistas ingresaran a zonas con acumulación de agua o bloqueadas por árboles y otros obstáculos.

La colonia Occidental fue uno de los puntos más afectados por el fenómeno meteorológico. En ese sector, varios árboles colapsaron sobre calles principales, situación que obligó al cierre temporal de diversas vialidades, mientras el nivel del agua dificultó el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

De manera coordinada, las corporaciones municipales realizaron labores para retirar ramas y escombros, liberar los accesos y restablecer la circulación en las áreas afectadas. Asimismo, efectuaron recorridos permanentes para detectar nuevos puntos de riesgo derivados de las lluvias.

Durante la contingencia, las autoridades mantuvieron contacto con los habitantes de los sectores impactados para brindar recomendaciones preventivas y apoyo, mientras persistían las precipitaciones. La presencia de los oficiales en las zonas críticas permitió atender oportunamente los reportes ciudadanos y reducir los riesgos para la población, en tanto avanzaban las labores para restablecer las condiciones de seguridad y movilidad en las vialidades del municipio.