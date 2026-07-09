Mantienen en prisión preventiva para el responsable del robo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El presunto responsable del robo cometido en la joyería Omega, ubicada en la Zona Centro de Monclova, permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa.

El funcionario explicó que, tras su detención, el imputado fue presentado ante un juez de control, donde el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por la autoridad judicial.

Lazo Chapa detalló que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que será este jueves cuando se lleve a cabo la audiencia en la que el juez resolverá si el detenido es vinculado a proceso.

Respecto al monto del robo, el delegado precisó que, una vez concluidos los peritajes y la cuantificación realizada junto con la víctima, se estableció un valor aproximado de 80 mil pesos en joyería sustraída. Añadió que parte de las piezas ya fueron recuperadas y actualmente se encuentran en proceso de identificación para su posterior devolución al propietario.

La Fiscalía también confirmó que el delincuente violentó los candados de la cortina metálica del establecimiento e ingresó al negocio durante la noche para apoderarse de diversas piezas de oro y plata antes de escapar.

El delegado recordó que el robo fue descubierto la mañana del miércoles por el propietario de la joyería Omega, ubicada sobre la calle Miguel Blanco, en la Zona Centro, y señaló que el delito es considerado agravado al haberse cometido en un establecimiento comercial durante la noche.

Finalmente, Everardo Lazo Chapa reiteró que la Fiscalía continuará integrando la carpeta de investigación para fortalecer la acusación y sostuvo que el caso avanza con el presunto responsable ya detenido y sujeto al proceso judicial.