Choque entre Motociclista y Camioneta al Norte de la Ciudad

La tarde del jueves, un accidente vial se registró al norte de la ciudad, específicamente en la intersección de las calles Cuauhtémoc y Río Nazas. El incidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta, al no hacer alto total en el señalamiento correspondiente, fue impactado por una camioneta blanca que circulaba por la vía.

Según testigos, el motociclista, al intentar cruzar la calle sin detenerse, no percibió la cercanía de la camioneta, lo que generó el impacto en la parte lateral del vehículo.

Por fortuna, debido a la baja velocidad del choque y al uso de equipo de protección por parte del motociclista, los daños fueron exclusivamente materiales.

Al lugar llegaron socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención inmediata al conductor de la motocicleta.

Después de una revisión, se descartó cualquier tipo de lesión, aunque el motociclista mostró signos de alteración debido al susto. No se reportaron otras personas involucradas en el accidente.

Por su parte, elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar las diligencias correspondientes. Tras revisar los detalles del choque, los oficiales determinaron que la falta de respeto al señalamiento de alto fue la principal causa del accidente.