Accidente vial en bulevar San José involucra a tráiler y vehículo compacto

La tarde de ayer se registró un percance vial en el bulevar San José, a la altura de un conocido centro comercial, luego de que el conductor de un tráiler International color guindo invadió carril y chocó contra un vehículo compacto, generando daños materiales.

El afectado, quien manejaba un Toyota Yaris, relató que observó cómo el tráiler aceleraba para retirarse del lugar sin asumir la responsabilidad por los desperfectos ocasionados.

Ante esta situación, el conductor del automóvil dio seguimiento al pesado camión mientras solicitaba apoyo a elementos de Seguridad Pública.

El intento de escape del tráiler culminó en la calle 6 con 8 de la colonia Hipódromo, donde uniformados lograron interceptar al conductor, evitando que abandonara la escena del accidente y asegurando el orden mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Agentes de Control de Accidentes acudieron al lugar para dialogar con ambos conductores y levantar el peritaje correspondiente. Debido a la magnitud del incidente y con el objetivo de deslindar responsabilidades, tanto el tráiler como el automóvil compacto fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se procedió con el parte oficial.

Tras la intervención de las autoridades, los involucrados lograron llegar a un acuerdo, resolviendo la situación sin mayores consecuencias que los daños registrados en el automóvil compacto.