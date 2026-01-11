José provoca accidente en Monclova tras ignorar preferencia de paso

MONCLOVA, COAH.– Un curioso —y evitable— accidente vial se registró la tarde de ayer en el estacionamiento del Mall Paseo Monclova, donde un asiático terminó provocando un choque tras ignorar, al parecer, las reglas básicas de preferencia... esas que no necesitan traducción.

El percance ocurrió cerca de las 13:45 horas, cuando José circulaba sin contratiempos a bordo de un Chevrolet Malibu color arena, siguiendo su vía libre para abandonar el estacionamiento del Mall.

Sin embargo, al avanzar por uno de los pasillos de acceso, una Nissan Kicks blanca, modelo reciente y con placas del estado de Guanajuato, se le atravesó de manera repentina justo frente a una conocida tienda departamental ubicada frente al bulevar Harold R. Pape.

José alcanzó a frenar, pero el intento fue insuficiente y el impacto terminó por sellar el encuentro. La escena se volvió aún más complicada cuando se confirmó que el responsable era un conductor de la Nissan, con quien la comunicación fue limitada y donde, al final, el idioma más claro terminó siendo el del golpe entre láminas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento del choque y fungir prácticamente como traductores de la responsabilidad. Tras varios intentos de entendimiento, el asiático solicitó la intervención del ajustador de su aseguradora para responder por los daños ocasionados.

Ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un arreglo formal, quedando el incidente únicamente en daños materiales y una anécdota más de que, aunque el volante sea universal, la preferencia de paso también lo es.