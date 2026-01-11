Mujer es agredida por su esposo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un nuevo episodio de violencia familiar encendió las alertas la noche de ayer en la colonia Colinas de Santiago, luego que una mujer fue atacada brutalmente por su esposo en plena calle; generando una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio, así como temor entre vecinos del sector.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Indios Tobosos y Fundición, donde la víctima, identificada como Yajaira Deyanira Alfaro Rodríguez, relató a las autoridades que salió de su domicilio para dirigirse a una tienda cercana. En el trayecto se encontró con un conocido, con quien sostuvo una breve conversación, sin imaginar que ese momento detonaría una violenta reacción.

Minutos después, su esposo, Omar Alejandro, de 27 años de edad, la observó a distancia y se aproximó de manera agresiva. De acuerdo con el testimonio de la afectada, el sujeto portaba un arma blanca y una cadena, con la cual comenzó a atacarla, logrando golpearla en al menos dos ocasiones en la espalda.

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a vecinos del sector, quienes de inmediato realizaron el reporte al sistema de emergencias 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al sitio, junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

Tras ser valorada en el lugar, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida y no fue necesario su traslado a un hospital, aunque el hecho quedó debidamente documentado en el reporte policial.

La mujer señaló que su agresor se encontraba presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas y en estado alterado al momento del ataque. Al percatarse de la llegada de las autoridades, el sujeto emprendió la huida, logrando evadir a los oficiales pese a un operativo de búsqueda implementado en calles aledañas, sin resultados positivos hasta el cierre de esta edición.

Las autoridades exhortaron a la víctima a interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público, a fin de que se proceda legalmente contra el agresor y se evite que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.