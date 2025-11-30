Motociclista de Rappi sufre lesiones tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un repartidor de comida terminó lesionado la noche de ayer tras protagonizar un choque por alcance en plena hora pico, luego de no conservar la distancia adecuada mientras circulaba por uno de los tramos más transitados del bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando Édgar Alejandro, conductor de una motocicleta Italika empleada para entregas a domicilio, se desplazaba rumbo a la zona norte para finalizar un pedido. Según el reporte de las autoridades, el joven, trabajador de la plataforma Rappi, circulaba con exceso de velocidad y sin la debida precaución, algo común entre repartidores que intentan "ganarle al reloj".

Fue justo en el cruce con la avenida La Salle donde Édgar Alejandro no logró frenar a tiempo ni calcular la distancia respecto a una camioneta Chevrolet Trax que avanzaba frente a él. La motocicleta terminó estrellándose contra la parte trasera del vehículo, donde viajaba una mujer identificada como Carolina, quien resultó solo con daños en su unidad.

Elementos de Seguridad Municipal acordonaron el área para evitar otro accidente y solicitaron apoyo médico. Minutos después, paramédicos del SAMU valoraron al motociclista, confirmando que solo presentaba lesiones menores y no requería traslado a un hospital.

Personal de Control de Accidentes tomó conocimiento y procedió con las diligencias correspondientes, dejando en claro que la responsabilidad recaía totalmente sobre el repartidor, quien aparentemente llevaba prisa por concluir su entrega.

Las autoridades insistieron en el llamado a todos los motociclistas, especialmente a quienes se dedican al reparto de comida, para respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente, pues un descuido puede terminar en un accidente mayor.