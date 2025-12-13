Un hombre pierde la vida por hipotermia en Castaños

CASTAÑOS, COAH.— La madrugada de este sábado, el frío cobró su primera víctima en la región, cuando un hombre de 25 años perdió la vida tras permanecer varias horas a la intemperie, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Pablo Alexis Martínez, vecino de la colonia Libertad, fue encontrado inconsciente por sus familiares en el exterior de su domicilio, ubicado en la calle Vitalicio Robles número 305.

Ante la urgencia, solicitaron apoyo de paramédicos del GRUM, quienes le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova.

A pesar de los esfuerzos médicos, en el nosocomio se confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, se informó que la posible causa de muerte fue hipotermia, luego de haber estado expuesto durante toda la fría madrugada a las bajas temperaturas que se registraron en la región.

Acciones de la autoridad

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon el deceso.