Abuelo provoca choque múltiple frente al Panteón Guadalupe

MONCLOVA, COAH.- Por no calcular la distancia de frenado al aproximarse a un semáforo, un conductor de 76 años ocasionó un choque en cadena sobre la avenida Acereros, donde tres vehículos terminaron con daños materiales y su esposa requirió valoración médica.

El accidente ocurrió la mañana de este martes, frente al Panteón Guadalupe, antes de llegar al cruce con la calle Coahuila, cuando Rodolfo Contreras se dirigía al camposanto acompañado de su pareja.

Detalles del accidente

El adulto mayor conducía un Chevrolet Aveo gris y, al aproximarse al semáforo, no consiguió detener la marcha a tiempo, por lo que terminó impactándose contra la parte posterior de un Nissan Sentra del mismo color, manejado por Edgar López.

La fuerza del encontronazo provocó que el Sentra fuera proyectado hacia adelante y chocara contra un Ford Mondeo blanco, conducido por Karla Aguilera, completándose así la carambola que dejó daños en las tres unidades.

Después del impacto, la esposa de Rodolfo manifestó algunas molestias físicas, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para revisarla. Tras la valoración, determinaron que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Atención médica y responsabilidades

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo de tomar conocimiento, recabar información y elaborar el peritaje correspondiente para establecer las responsabilidades.

Finalmente, los conductores involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados. El Chevrolet Aveo fue retirado del lugar mediante una grúa y llevado a un corralón.