Héctor Guzmán provoca choque por alcance en Monclova

La Policía Municipal se movilizó al sitio para tomar conocimiento del percance.

La imprudencia al volante volvió a cobrar factura la tarde de ayer, luego de que se registrara un choque por alcance en el transitado cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Constitución, percance que generó cuantiosos daños materiales y un momentáneo caos vial, aunque por fortuna no dejó personas lesionadas.

El choque ocurrió en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Constitución

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el presunto responsable fue identificado como Héctor Guzmán Mendiola, de 43 años de edad, quien circulaba con rumbo al norte a bordo de una camioneta Dodge RAM color blanco. Al aproximarse a la intersección, el conductor no guardó la distancia de seguridad ni disminuyó la velocidad, lo que derivó en el impacto.

La unidad afectada fue una camioneta Chevrolet Suburban en color rojo con crema, conducida por Óscar Mario Catache Salazar, de 40 años, quien se dirigía hacia su domicilio en Ciudad Acuña tras concluir su jornada laboral. El golpe fue sorpresivo, pero afortunadamente el conductor resultó ileso.

Héctor Guzmán, de 43 años, no mantuvo la distancia de seguridad

Tras el choque, ambos automovilistas descendieron de sus vehículos y solicitaron el apoyo de las autoridades para evitar riesgos mayores, ya que la vialidad es considerada una de las más concurridas de la ciudad. Minutos después arribaron elementos del departamento de Control de Accidentes, quienes aseguraron el área y realizaron el peritaje correspondiente.

Luego de las diligencias, se confirmó que no fue necesario el traslado de los involucrados a un hospital, quedando el incidente únicamente en pérdidas materiales. Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar la distancia entre vehículos y extremar precauciones, especialmente en cruces de alto flujo vehicular.