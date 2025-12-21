Accidente en Castaños: familia paisana sufre volcadura en carretera

Vuelcan paisanos

La familia se dirigía al sur del país para festejar las fiestas decembrinas.

JAIME GUERRERO

CASTAÑOS, COAH.- Una familia de paisanos que se dirigía desde Estados Unidos hacia el sur del país para celebrar las fiestas decembrinas sufrió un fuerte accidente la tarde de ayer, luego de que la camioneta en la que viajaban se volcara sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como La Muralla, en el tramo Monclova–Saltillo.

Según los primeros reportes, la unidad arrastraba una traila cargada con pertenencias, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control debido al peso y la inestabilidad, terminando volcada sobre el camellón central y generando alarma entre los demás automovilistas que transitaban por la zona.

Tras el llamado de emergencia, paramédicos del GRUM y socorristas del municipio de Castaños acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes, quienes fueron estabilizados en el sitio. Hasta el momento, no se han reportado lesiones de gravedad.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, arribaron para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la vialidad, la cual se vio parcialmente afectada durante las labores de auxilio y el retiro de la unidad siniestrada.