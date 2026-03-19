Accidente en Monclova: choque entre vehículos deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.— Un choque por alcance registrado la tarde de este jueves sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo daños materiales y la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales en la colonia Los Nogales.

El percance ocurrió cerca de las 14:00 horas, a la altura del cruce con la calle Nuevo León, cuando Luciana Pineda, conductora de un Nissan Altima color gris no guardó la distancia adecuada y terminó impactándose contra la parte trasera de un Nissan Versa color guindo.

La unidad afectada era conducida por Sergio Herrera, de 64 años, quien no logró evitar el golpe ante la falta de precaución de la automovilista que circulaba detrás. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron momentáneamente detenidos sobre la transitada arteria, generando afectaciones en la circulación y la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los tripulantes de ambos vehículos, quienes por fortuna no presentaron lesiones de gravedad. Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente, recabando versiones de los conductores para determinar la responsabilidad del accidente, señalando como causa principal la falta de distancia y atención al volante.

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo mediante sus aseguradoras para cubrir los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.