Choque en Centro de Frontera deja a mujer herida y cuantiosos daños materiales

FRONTERA, COAH.- Un fuerte choque en el Centro de Frontera no solo dejó a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, sino que también “inauguró” de manera desafortunada el par vial de la ciudad, una de las principales arterias de circulación.

El accidente ocurrió la tarde de este martes, cuando dos vehículos colisionaron en pleno cruce de las calles Almadén y Libertad, justo en el nuevo par vial, generando caos vehicular y movilización inmediata de las autoridades.

Alrededor de las 15:00 horas, una camioneta Mazda blanca circulaba por la calle Almadén en dirección al poniente.

Al llegar al cruce con la calle Libertad, el conductor de una camioneta Ford roja que viajaba hacia el sur no respetó el paso preferencial e impactó a la primera unidad.

El choque dejó a la joven conductora de la Mazda atrapada en su vehículo con lesiones, mientras que el ruido del impacto alarmó a los transeúntes y comerciantes de la zona.

Vecinos rápidamente pidieron auxilio y, en minutos, paramédicos de Protección Civil de Frontera llegaron al lugar para atender a la lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para evitar más accidentes y oficiales de Control de Accidentes realizaron el croquis correspondiente para determinar responsabilidades.

Ambos vehículos fueron retirados del lugar con el apoyo de una grúa, pues presentaban graves daños en sus carrocerías mientras que el responsable fue trasladado a la jefatura, donde se resolvería su situación legal.