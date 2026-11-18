FRONTERA, Coah.- Un hombre de 74 años perdió la vida mientras viajaba en compañía de su esposa, luego de sufrir una emergencia médica cuando circulaban por calles de la zona centro de Ciudad Frontera, rumbo a su domicilio en la colonia Occidental.

La víctima fue identificada como Jesús Manuel Ramírez Alcalá, quien alrededor de las 20:30 horas de este martes viajaba a bordo de un automóvil negro por la calle Almaden, en el par vial, antes de llegar al cruce con la calle Progreso.

De acuerdo con los primeros datos, el adulto mayor había pasado el día con malestares de salud y momentos antes había acudido a una consulta médica acompañado de su esposa. Sin embargo, durante el trayecto comenzó a presentar un fuerte malestar en el pecho, por lo que intentó detener la marcha y orillarse.

El conductor no alcanzó a estacionarse por completo y quedó detenido sobre uno de los carriles de circulación. Su esposa pidió ayuda de inmediato al percatarse de que su estado de salud empeoraba.

Paramédicos de Protección Civil de Ciudad Frontera acudieron al sitio y realizaron maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida. No obstante, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, Jesús Manuel Ramírez Alcalá no respondió y fue declarado sin vida.

De manera preliminar, se indicó que el hombre habría sufrido un infarto fulminante. También trascendió que padecía cáncer de esófago; sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

El lugar fue acordonado por elementos municipales, mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

La esposa del fallecido permaneció en el sitio para rendir su declaración y aportar información sobre los últimos momentos de su marido. Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenaría el levantamiento del cuerpo.